Agricoltori in festa a Roppolo, corteo dei trattori fino alla piazza (foto dalla pagina Facebook di Comune di Roppolo)

Agricoltori del basso Biellese in festa. Domenica 24 novembre, in piazza Rampone, a Roppolo si sono radunati i trattori per il tradizionale corteo verso il piazzale della chiesa parrocchiale. Qui, ha avuto luogo la Santa Messa di ringraziamento con la benedizione dei mezzi agricoli.