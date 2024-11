Calorosi applausi a Sagliano Micca per il concerto della Corale di Casapinta

Sabato scorso presso la Chiesa Parrocchiale di Sagliano Micca un pubblico soddisfatto ha "riscaldato" con "calorosi" applausi la fredda serata nella quale si è esibita la Corale di Casapinta.

L'evento, organizzato dal coro "Accordi in Valle" per festeggiare Santa Cecilia patrona dei musici, ha permesso di apprezzare il repertorio vario del gruppo vocale che ha voluto concludere con due canti a cori e direttori uniti. Simpatico l'intervento di don Renato Bertolla nel ricordare il passato di viceparroco a Soprana che gli ha permesso di conoscere Casapinta dovendovi transitare. Una menzione particolare va al Coro "Accordi in Valle” per l'ottima accoglienza e l'affetto dimostrati.