Dal Nord Ovest - Scontro mortale tra un’auto e un autoarticolato sulla A6 Torino-Savona

Un incidente mortale si è da poco verificato sull’autostrada A6 Torino-Savona, al km 47,8 circa della carreggiata Nord in direzione di Torino, tra Fossano e Marene.

Qui, per cause al momento non chiare, quando mancavano pochi minuti alle 9 di questa mattina, martedì 26 novembre, una vettura è andata a scontrarsi frontalmente con un autoarticolato. L’ipotesi più probabile è quella che l’auto sia scivolata sull’asfalto bagnato, per poi essere travolta frontalmente dal camion che la seguiva.

Violentissimo lo scontro. A farne le spese la persona alla guida dell’automobile (la sua identità non è al momento nota), per la quale si sono purtroppo rivelati vani i soccorsi prestati dal servizio regionale di emergenza 118 anche mediante l’arrivo sul posto dell’elisoccorso.

Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco con squadre da Mondovì e da Cuneo, insieme alla Polizia Stradale. Mentre scriviamo il tratto autostradale risulta chiuso al traffico Possibile rientro alla stazione di Marene percorrendo la Statale 28, la Provinciale 165, poi la Provinciale 662.