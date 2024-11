Due lavoratori sfruttati, sorvegliati e alloggiati in locali degradanti: controlli dei Carabinieri in un cantiere edile FOTO

Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Biella, unitamente all’Arma territoriale di Andorno Micca, all’esito di controllo di un cantiere edile ubicato nel territorio della provincia, procedevano alla denuncia in stato di libertà di una cittadina di nazionalità cinese per aver sottoposto a sfruttamento lavorativo 2 lavoratori connazionali, ammessi al lavoro “in nero”, di cui uno privo di regolare permesso soggiorno, ai quali reiteratamente corrispondeva retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi nazionali di riferimento e comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, con reiterate violazioni della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo e ai diritti garantiti.

Inoltre violava anche le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro sottoponendoli a metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative degradanti: i malcapitati dormivano e alloggiavano nell’area di cantiere, non idonea riguardo ai requisiti di igiene e sicurezza, approfittando dello stato di bisogno. Contesto veniva adottato provvedimento sospensione dell’attività per le gravi violazioni in materia di sicurezza e lavoro nero e venivano applicate sanzioni amministrattive e ammende superiori ai 64mila euro. L’attività di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e le verifiche per l’osservanza della normativa sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro continuerà da parte dei militari specializzati.