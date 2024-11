Biella, contromano in sella alla bicicletta elettrica si scontra con un'auto, foto archivio

E' successo nella giornata di ieri 25 novembre a Biella: un ciclista 17enne residente in Valle Cervo in sella al suo velocipide elettrico stava percorrendo sembra contromano via De Andrè, nei pressi de Gli Orsi, quando si è scontrato con un'auto.

Al volante di quest'ultima c'era un 36enne di Biella.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vigliano per stabilire l'esatta dinamica dei fatti.