Cordoglio per la scomparsa di don Michele Botto Steglia, ex rettore del Calvario

Cordoglio nella comunità rosminiana del Sacro Monte Calvario e in Ossola, per la morte a 47 anni di don Michele Botto Steglia. Il rosminiano originario di Biella era stato rettore al Sacro Monte Calvario dal 2020 al 2023, anno in cui lasciò l'Ossola per andare a ricoprire l'incarico di parroco nella parrocchia Spirito Santo alla Ferratella Roma Eur.

È morto questa mattina all’ospedale Spallanzani di Roma dove da tempo era ricoverato per una grave malattia. "Era molto attivo con i giovani e nel campo e vocazionale - dice don Vito Nardin - era stato maestro dei novizi. L'ho visto un mese fa e sembrava la sua salute stesse migliorando, poi sono subentrate complicanze. Lascia un vuoto nella nostra comunità. Ricordo l'iniziativa fortemente voluta da don Michele della Via Crucis al Sacro Monte Calvario con le meditazioni scritte dai detenuti del carcere di Verbania con la partecipazione di fedeli da tutta l'Ossola".