Weekend in chiaroscuro per Rally & Co FOTO

Finale scoppiettante per gli equipaggi della Rally & Co alla "Grande corsa" ultima gara piemontese di rally storici che con Iìi loro risultati ottengono la seconda posizione nella coppa scuderie. Terza vittoria nel trofeo memory fornaca per Luca Delle Coste e Giuliano Santi (seconda per lui) sulla ford escort rs, anche se in questa gara sono stati costretti al ritiro per uscita di strada mentre erano saldamente in 6° posizione assoluta.

"Siamo felicissimi per la vittoria nel trofeo Fornaca -dicono all'unisono- peccato per il ritiro ...se non si rompeva la scatola guida nell'uscita di strada saremmo potuti ripartire ma le gare sono fatte cosi'" Terzi assoluti e secondi di raggruppamento j2 sulla loro bmw m3 "il valli" e Stefano Cirillo seguiti in 11° posizione assoluta primi di classe 2000 j1 da Marco Bertinotti e Andrea Rondi sulla spettacolare opel manta gte.Primi di classe 2000 nel terzo raggruppamento e 19° assoluti Pierluigi Porta e Maurizio Barone sulla ford escort rs portano punti alla scuderia mentre sulla ford sierra cosworth seguita dalla Broccauto di Candelo Luca Ferrero e Paolo Ferraris salgono sulla pedana di arrivo in 24° posizione.

Ritiro per uscita di strada senza conseguenze sull'ultima prova speciale per Stefano Zublena e Alberto Costenaro a bordo della loro fiat 127 mentre veleggiavano in 26 ° posizione.