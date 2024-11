Fuoristrada, buona prestazione per Serena Rodella alla cronoscalata di Tandalò VIDEO

Trasferta impegnativa per la driver biellese Serena Rodella in terra sarda, a Tandalò, che l'ha vista protagonista di una bella prova fino alla quarta manche quando ha dovuto fermarsi per un problema meccanico. Chiude comunque con un secondo posto di classe e un sesto posto assoluto di categoria fuoristrada.