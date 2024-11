Candelo torna in tv, il Borgo di Babbo Natale sarà protagonista su Rai 2

Candelo torna nuovamente in televisione. Lo annuncia il sindaco Paolo Gelone: “Questa volta il paese sarà ospite a Citofonare Rai 2, il programma condotto da Simona Ventura e Paola Perego, il varietà della domenica mattina in onda su Rai 2. Protagonista il nostro Borgo di Babbo Natale, l'evento che ogni anno porta la magia natalizia nel Ricetto medievale di Candelo e che sempre più sta diventando a livello nazionale punto di riferimento tra gli eventi dedicati al Natale in Italia”.

Il collegamento sarà domenica 1 dicembre, in diretta, dalle 12 circa.“In collegamento da Candelo a presentare la nostra realtà ci sarà Antonella Elia, altro voto noto della tv, che ospiteremo quindi con noi qui dal vivo e che mostrerà le bellezze del natale candelese – spiega il primo cittadino - Un altro ottimo risultato che premia l'impegno della Pro Loco e la collaborazione del Comune in questa grande manifestazione che cresce ogni anno e piace sempre di più. E' evidente come in questi ultimi anni siamo sempre più al centro dell'attenzione dei media a livello nazionale, con una promozione impattante e di grande valore, fondamentale per continuare a valorizzare tutto il territorio”.