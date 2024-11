Biella, uomo e donna investiti da un'auto FOTO

Due pedoni investiti in via Milano

Sono stati assistiti dal personale sanitario del 118 i due pedoni, uomo e donna, investiti questa mattina in via Maglioleo, a Biella, a pochi passi dalla rotonda di via Milano, all'altezza della Dechatlon.

A travolgerli un'auto, il cui conducente sarebbe stato forse abbagliato dal sole; al momento si troverebbe sotto shock. Sul posto la Polizia Locale, oltre a due ambulanze. Non sono note, al momento, le condizioni di salute delle due persone.

La strada è stata chiusa al traffico e la viabilità deviata verso altre direzioni.