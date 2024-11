Gaglianico, auto urta un mezzo in sosta e fugge via. A Cossato scontro tra due veicoli (foto di repertorio)

Carabinieri a Gaglianico per un'auto che, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe prima urtato un mezzo in sosta poi si sarebbe allontanata a tutta velocità dal luogo del sinistro. È successo ieri sera, 24 novembre. Sono in corso accertamenti.

A Cossato, invece, scontro tra due veicoli ma fortunatamente non si sono registrati feriti.