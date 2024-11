Vigliano, riunioni informative e open day per scuola dell'infanzia statale

In vista delle prossime iscrizioni alla scuola dell'infanzia dei bambini nati nel 2022 ed entro il 30 aprile 2023, l'Istituto comprensivo di Vigliano Biellese invita le famiglie alle riunioni orientative che si terranno lunedì 9 dicembre 2024 nei seguenti orari:

Scuola dell’Infanzia di VIGLIANO BIELLESE

Dalle ore 18.00 alle ore 19.00

Scuola dell’Infanzia di RONCO BIELLESE

Dalle ore 17.30 alle ore 18.00

Scuola dell’Infanzia di ZUMAGLIA

Dalle ore 17.00 alle ore 18.00

Alle riunioni, in ciascun plesso, i genitori potranno conoscere le insegnanti che presenteranno le strutture e le proposte educativo-didattiche. Per le famiglie è stato inoltre organizzato un open day in ciascuna scuola cui è possibile partecipare con i bambini sabato 11 gennaio dalle 9,00 alle 12,00. In occasione dell'open day i bambini potranno visitare la scuola, conoscere alcune delle insegnanti e trattenersi per un breve momento di gioco nei locali scolastici.

Qui di seguito, per ogni necessità, i contatti telefonici:

Segreteria Istituto Comprensivo: 015 510546

Scuola Infanzia Vigliano B.se: 015 511364

Scuola Infanzia Ronco B.se: 3384920297

Scuola Infanzia Zumaglia: 015 461631