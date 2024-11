Piedicavallo in corsa per lo Smartphone d’Oro 2024: una candidatura che unisce tradizione e innovazione

Da anni le realtà attive sul territorio di Piedicavallo portano avanti il loro impegno nella valorizzazione del territorio e della loro comunità. Questo impegno ha trovato una nuova consacrazione con la candidatura del sito turistico Piedicavalloinfo.it allo Smartphone d’Oro 2024, il prestigioso riconoscimento promosso da PA Social, che premia le migliori pratiche di comunicazione digitale e innovazione tecnologica nella Pubblica Amministrazione.

Il portale Piedicavalloinfo.it, alimentato dal lavoro di volontari e promosso e finanziato dal comune di Piedicavallo, rappresenta un investimento sul futuro dell’Alta Valle Cervo. Grazie a una veste grafica moderna e contenuti sempre aggiornati, il sito si propone come uno strumento indispensabile per chiunque voglia scoprire le bellezze naturali, la storia e le tradizioni del nostro territorio.

Sul sito vengono infatti caricati tutti gli eventi che si tengono a Piedicavallo e Montesinaro, nonché diverse iniziative promosse in valle, rappresentando uno strumento fondamentale per le associazioni e gli enti che lavorano duramente per mantenere in vita le montagne e che possono così facilmente e gratuitamente veicolare le proprie iniziative. Su Piedicavalloinfo.it il turista può inoltre trovare un elenco di escursioni montane che prendono vita da Piedicavallo e Montesinaro, oltre a diverse pagine a contenuto storico e di tradizione locale. La candidatura al premio Smartphone d’Oro arriva non come traguardo, ma come ulteriore stimolo e nuovo punto di partenza. “Il sito è in costante crescita - dichiara Carlo Rosazza Prin, sindaco di Piedicavallo - Le volontarie che vi lavorano lo aggiornano con cura e dedizione, portando il loro impegno per il bene della comunità. A loro va il nostro ringraziamento, perché è soprattutto grazie a loro se il sito esiste, se è vivo e se può oggi può partecipare a un premio come lo Smartphone d’Oro”.

“Prendere parte a questa competizione significa mettere in luce il valore di un territorio che, pur piccolo, sa fare grandi cose - fa sapere Veronica Rosazza Prin, presidente della Pro Loco - “È con grande entusiasmo e orgoglio che abbiamo deciso di metterci al fianco dell’amministrazione comunale al fine di candidare il sito turistico del nostro paese. Solamente lavorando tutti assieme, dalle amministrazioni locali alle associazioni e ai cittadini, potremo valorizzare al meglio l’incredibile patrimonio paesaggistico e culturale custodito nel nostro Biellese, ricordando che la montagna non è solo un luogo di tradizioni, ma anche uno spazio di innovazione e futuro per le nuove generazioni”.