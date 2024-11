Salussola Volley, per un soffio: battuta d'arresto in casa ma la crescita c'è (foto di Ciro Simoni)

Il Salussola Volley ha affrontato venerdì 22 novembre la S.A.KOALA PALLAVOLO, subendo una sconfitta per 1-3. Nonostante il risultato finale, la squadra ha dimostrato una crescita esponenziale, soprattutto nei primi due set, dove ha sfoggiato un gioco brillante e combattivo, vincendo scambi epici che hanno tenuto col fiato sospeso il pubblico.

"I ragazzi sono scesi in campo con il cuore e l'intensità di una squadra di serie A", ha commentato il mister: "Siamo riusciti a conquistare il primo set in casa, un risultato che ci dà grande soddisfazione. Purtroppo non è bastato per portare a casa la vittoria ma i progressi sono evidenti e ci danno fiducia per il futuro."

La Salussola Volley mantiene inalterato il suo entusiasmo e la sua determinazione. Le prossime sfide vedranno la squadra impegnata fuori casa, dove finora ha sempre ottenuto risultati positivi. L'obiettivo è quello di proseguire su questa strada e consolidare il proprio percorso di crescita. Prossimo appuntamento giovedì 5 dicembre in trasferta contro il Valsesia team volley.