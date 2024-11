Tante famiglie a Candelo per il Borgo di Babbo Natale (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

A Candelo si respira la magia del Natale. Anche in questo weekend si sono registrati numeri importanti per il Borgo di Babbo Natale: presenti in piazza e nel Ricetto tantissime famiglie giunte per visitare i mercatini allestiti. Ricordiamo che l'evento si svolgerà tutti i weekend fino al prossimo 15 dicembre.