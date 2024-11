Finale Premio Cambiamenti Nord Ovest 2024: vince Paperbox Health

Il premio è dedicato alle imprese fondate sul coraggio e sulle capacità delle persone che in un contesto difficile come quello odierno scommettono sulle proprie idee.

Il concorso scopre, premia e sostiene le migliori imprese italiane nate negli ultimi 5 anni, realtà che hanno saputo riscoprire le tradizioni, promuovere il proprio territorio e la comunità, innovare prodotti e processi e costruire il futuro.

Cambiamenti 2024, intitolato ‘Visione: imprese che guardano oltre’ ha l’obiettivo di riconoscere il merito e offrire occasioni di confronto e visibilità a quelle imprese che con la loro attività rappresentano ogni giorno il meglio dell’Italia e rendono il Paese competitivo.

Paolo Bertolino, Segretario Generale di Unioncamere Piemonte afferma: “Il Premio Cambiamenti rappresenta un'occasione fondamentale per celebrare e valorizzare le startup e le nuove imprese, che incarnano il dinamismo, la creatività e l'innovazione di cui il nostro sistema economico ha tanto bisogno. Eventi come questo, organizzati da CNA Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ci ricordano quanto sia cruciale investire nelle nuove generazioni di imprenditori, capaci di trasformare le sfide in opportunità e di tracciare nuove rotte per il futuro. Tuttavia, non possiamo ignorare il contesto economico in cui operano. I dati congiunturali diffusi da Unioncamere Piemonte delineano uno scenario di difficoltà per il nostro comparto manifatturiero, con un calo della produzione industriale regionale dello 0,5% nel terzo trimestre 2024. Questa flessione, che si inserisce in una serie di tre trimestri consecutivi di contrazione, evidenzia le criticità strutturali che colpiscono settori chiave come il tessile-abbigliamento e i mezzi di trasporto, pur confermando la resilienza di comparti come l'alimentare e la chimica-plastica. È evidente che il rilancio economico del Piemonte richiede un’azione corale e decisa. Come sistema camerale, continueremo a collaborare con le associazioni di categoria per sostenere la crescita delle imprese, favorire la semplificazione burocratica, migliorare le infrastrutture e promuovere l'innovazione. Solo così potremo creare un terreno fertile per le nuove imprese che, come dimostrato dal Premio Cambiamenti, hanno la capacità di guidare il cambiamento e il rinnovamento del nostro tessuto produttivo”.

L’edizione 2024 del Premio Cambiamenti Nord Ovest è stata vinta dalla startup Paperbox Health

La startup vincitrice si impegna a rendere accessibile l'identificazione precoce dei disturbi dell'apprendimento con soluzioni digitali videoludiche. DINO, un videogioco web per bambini dai 5 anni in su, effettua lo screening del rischio di dislessia in 20 min.

Giuseppe Schiavello di Paperbox Health ha dichiarato: “Siamo onorati di ricevere il Premio Cambiamenti 2024, un riconoscimento che valorizza il nostro impegno nell’innovazione e nel sostegno ai disturbi cognitivi e dell’apprendimento. La nostra missione è supportare le famiglie e i bambini attraverso approcci semplici ma rivoluzionari, che facilitano l’identificazione tempestiva di fattori di rischio e promuovono uno sviluppo cognitivo sano. Con DINO stiamo dimostrando che è possibile coniugare tecnologia e inclusività per offrire soluzioni accessibili, efficienti e dal grande impatto sociale. Questo premio rappresenta un ulteriore stimolo a proseguire su questa strada, con la speranza di poter fare la differenza nella vita di tante famiglie e bambini. Ringraziamo CNA e tutti coloro che hanno creduto nella nostra visione per un futuro più equo e consapevole"

Queste le quattro startup che hanno ricevuto le menzioni speciali:

1. Premio Scanferla innovazione tecnologica: Sunspeker

2. Premio sostenibilità ambientale: Plastiz

3. Premio inclusività e solidarietà: Autodifesa femminile

4. Premio top digital company: Camelot

Le startup finaliste:

1. Agree NET: una startup innovativa che opera nel recupero e nella valorizzazione di sottoprodotti agricoli finalizzati alla produzione di materiali e soluzioni sostenibili, biodegradabili e biobased per il packaging dei prodotti freschi.

2. Aitem: produce Laika, l'unico software che utilizza un metodo brevettato che combina modelli di LLM e modelli di Machine Learning (ML), permettendo diagnosi in tempo reale a prezzi molto competitivi.

3. Autodifesa Femminile Consulenze di Francesco Tessoni : dal 2024 è una start-up che si prefigge il compito di promuovere percorsi si insegnamento all’autodifesa, aggregando le competenze SPP. Organizza seminari teorici, introduttivi, sul mondo della difesa femminile, distribuendo questionari anonimi, rispondendo a domande sia in presenza che attraverso indirizzi riservati a chi volesse presentare argomenti difficili da sollevare in pubblico.

4. Camelot: una piattaforma digitale che promuove il dibattito regolamentato e la cultura del confronto rispettoso nelle scuole. Utilizza l’IA per rilevare argomentazioni e bias cognitivi nei dibattiti sui temi legati agli SDGs dell’Agenda 2030.

5. Fm Safety: si occupa di depositare e sviluppare brevetti innovativi, inerenti la sicurezza sul lavoro, la produzione di energia alternativa e l'utilizzo di nuove tecniche per rifornire di carburante le imbarcazioni.

6. Innovamarket: Maniman.shop è un marketplace online nato nell'ottobre 2021. Raccoglie oggi oltre 30 piccole attività commerciali locali di alta qualità. Il 90% dell'offering è relativo a prodotti alimentari ma sono presenti anche prodotti per la cura della persona. Sta aprendo ad altre categorie merceologiche.

7. MyOrango: è una piattaforma digitale che connette freelance e aziende per facilitare collaborazioni autentiche. Trasformiamo idee in progetti concreti promuovendo innovazione e crescita attraverso lo scambio di competenze.

9. Plastiz: risponde all’emergenza ambientale causata dalla proliferazione dei rifiuti di plastica, creando una valida alternativa all’utilizzo di plastica vergine e di altri materiali non sostenibili nell’edilizia, nell’arredo e negli allestimenti.

10. Restoworld: è una startup HRTech che rivoluziona il recruiting nella ristorazione con una piattaforma tecnologica basata su AI, riducendo i tempi di selezione e migliorando la qualità delle assunzioni.

11. Step In: si occupa di progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di guida innovativa per modelli radiocomandati nei settori dell'intrattenimento e dell'industria.

12. Sunspeker: sviluppa pellicole brevettate per l’integrazione estetica dei pannelli solari su edifici, preservando l’efficienza energetica. Le nostre soluzioni consentono installazioni in aree protette e trasformano i pannelli in spazi pubblicitari.

13. Wavision: sviluppa una soluzione che, tramite onde elettromagnetiche alle frequenze delle microonde, permetterà di rilevare corpi estranei in prodotti confezionati, invisibili con tecnologie esistenti, analizzando il 100% della produzione in linea.