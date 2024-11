La sinergia dei 12 gestori dei rifugi del biellese fa scuola ai rifugisti del Piemonte

Biella è stata scelta da A.G.R.A.P., l’associazione che rappresenta i gestori dei rifugi del Piemonte per l'assemblea annuale. Il motivo? Le iniziative molteplici che sono state organizzate nella stagione che per molti si è conclusa, ma non per tutti, dai 12 gestori dei rifugi biellesi, grazie alla forte sinergia che è nata tra di loro. E che continua a regalare emozioni.

Si sono trovati una prima volta ad aprile i gestori dei rifugi delle "terre alte", che vanno dalla Valle Elvo alla conca di Oropa, valle Cervo, Oasi Zegna – Valsessera. Si tratta dei gestori del Rifugio Mombarone, Alpe Pianetti, Coda, Alpe Cavanna, Lago della Vecchia, Rivetti, Madonna della Neve, Rosazza, Monte Marca, Piana del Ponte, Ciota e Monte Barone. E da allora al via tante iniziative come la tovaglietta con l'immagine dei 12 rifugi, il flyer per l’escursionista che vuole collezionare i timbri dei vari rifugi, alla maglietta con i nomi delle strutture, fino ad un libro dove raccogliere i vari aneddoti che arricchiscono ogni stagione in rifugio. E che dire dell'impresa dei runners biellesi Francesco Nicola e Gabriele Gazzetto? I due amici si sono lanciati nella Traversata dei Rifugi Alpi Biellesi con un percorso di 89,4 km con un dislivello di 6.830 metri in positivo in un tempo che hanno calcolato dovrebbe essere 22 ore circa. E la loro collaborazione è tutt'oggi molto attiva. E la scelta di A.G.R.A.P. di organizzare l'assemblea annuale a Biella e non a Torino come sempre, è la dimostrazione che è una scelta vincente.

L'assemblea sarà il 26 novembre dalle 10 alle ore 13 in Provincia. Sarà un'occasione che vedrà a raccolta i gestori dei rifugi provenienti da tutto il Piemonte. Il presidente Emanuele Ramella Pralungo ha già dato conferma della sua presenza.

"La scelta - si legge nell'invito rivolto ai gestori a firma del presidente Guido Rocci - vuole richiamare l’attenzione sull’attività di promozione del territorio montano svolta dai dodici rifugi biellesi nella stagione appena conclusa e premiare il lavoro sinergico dei gestori".

Durante l’Assemblea verrà presentata l’Associazione con le finalità principali, il lavoro svolto nel corso dell’anno, verranno condivisi gli obiettivi futuri, definite le attività in programmazione.

"Ci fa davvero piacere la scelta di fare l'assemblea qui a Biella, è la prima volta - commenta Mara del Rifugio Monte Barone, consigliera AGRAP - . Per noi rappresenta una presa di coscienza della nostra professionalità, ed è un'occasione bellissima perchè ci si conosce anche con gli altri e ci si scambia idee, opinioni e così via. Per noi biellesi è stato un anno importante e continueremo in questa direzione".