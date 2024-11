Lunedì 25 novembre saranno portati e posati 100 alberelli in via Italia e altri 100 in altre zone della città:

in prossimità delle scuole primarie distanti dal centro città che hanno aderito al progetto ‘Decora e adotta l’albero’ e ⁠al Piazzo in piazza Cisterna, lungo via Lamarmora, via Pietro Micca, via Torino, via Roma.

Nei prossimi giorni saranno rivelate le modalità del progetto inserito negli eventi natalizi della città.