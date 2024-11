Due nuove specialiste per gli ambulatori del Fondo Edo Tempia a Santhià

Si arricchisce la squadra di medici per gli ambulatori di prevenzione del Fondo Edo Tempia: due specialiste sono entrate a farne parte in questi giorni per offrire le loro prestazioni nella sede di Santhià. Si chiamano Silvia Santocono, radiologa, e Maddalena Apollonio, dermatologa. Santocono, santhiatese e laureata all’Università del Piemonte Orientale, fa parte del centro di senologia dell’Ospedale Maggiore di Novara. Al Fondo Edo Tempia effettuerà le ecografie al seno, una prestazione supplementare che viene eseguita quando, dopo la visita di prevenzione, lo specialista ritiene necessario un approfondimento. Non si tratta quindi di un esame che le pazienti possono prenotare direttamente. «Ma è comunque un sostegno prezioso» dice il direttore sanitario Adriana Paduos «per avere il quadro completo della situazione nei casi in cui il primo controllo lo renda indispensabile». Maddalena Apollonio è una dermatologa che esercita nel suo studio a Vercelli: si metterà a disposizione delle persone che fanno riferimento a Santhià per una delle specialità più richieste tra le visite offerte dal Fondo Edo Tempia, la mappatura dei nei.

«Ringrazio le dottoresse per la loro disponibilità» aggiunge Adriana Paduos «e ringrazio anche il coordinatore della sede di Santhià Stefano Cavagnetto che è stato prezioso nel cercare e trovare due specialiste in più che rendano ancora più ampia l’offerta di prestazioni alla popolazione. Prestazioni che, come dalla nascita del Fondo Edo Tempia, sono e restano gratuite grazie alla generosità e al sostegno che arriva dalla gente e dalle donazioni». Nella sede-ambulatorio di via Matteotti 66/b sono prenotabili le visite di controllo dei nei, con la dottoressa Apollonio che si aggiunge a Tullio Silvestri nello staff di specialisti, le visite senologiche effettuate da Adriana Paduos ed Enrica Soligo, ora con l’aiuto di Silvia Santocono, le consulenze per la corretta alimentazione con le nutrizioniste Melania Mazzù e Adelaide Minato e i test del PSA, svolti da Giuseppe Orto, per la prevenzione del tumore della prostata per i maschi che hanno superato i 50 anni di età. Quando necessario i pazienti vengono richiamati anche per le visite urologiche di approfondimento, grazie alla disponibilità di Nicolò Testino, specialista dell’ospedale di Biella. Lo staff della sede è a disposizione per le prenotazioni dalle 15 alle 17,30 ogni lunedì e giovedì pomeriggio. Lo si può raggiungere anche al telefono componendo lo 015.351830 e digitando 5 secondo le indicazioni del centralino automatico.