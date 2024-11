Miciolandia: Mercatino natalizio per sostenere tanti micetti - Foto Baù per newsbiella.it

Fino a stasera alle 18 i gattini di Miciolandia attendono i visitatori in "Piazza mici felici" per un mercatino natalizio e l'inaugurazione dei nuovi spazi nella sede di via Sabadell 6 a Biella. E' l'occasione giusta peer conoscere e magari adottare un amico peloso che sa riempire la vita con coccole e simpatia.

Per info mandare un messaggio WhatsApp al 338 2884230.