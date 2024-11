Bioglio: Il Sindaco ringrazia per l'aiuto sullo sgombero neve e riflette sulle polemiche

"Buonasera ai cittadini e alle cittadine di Bioglio, desidero ringraziare pubblicamente Luigi Russo sindaco del comune di Ternengo per aver teso la mano alla sottoscritta ed alla nostra amministrazione in evidente difficoltà condividendo il suo mezzo per la pulizia delle strade del paese dalla neve. Un altro grazie di cuore ai miei cittadini Marco e Matteo Davoli e Marzio e Ricky Maglioli per il loro aiuto, grazie a chi ha preso una pala in mano ed ha pulito ed a chi ha atteso con pazienza il passaggio dello spartineve e infine a chi ha mostrato comprensione e tolleranza anziché stare seduti comodi e scrivere sui social che non si vedeva il sale, che alcune frazioni erano state dimenticate, che ci sono cittadini di serie A altri di serie B ecc.....L'altro ieri sera da Biella ho impiegato 2 ore per arrivare a Bioglio e non mi è parso di vedere i comuni limitrofi privi di neve sulle strade ma forse è meglio fare polemica piuttosto che domandarsi perché l'amministrazione non ha potuto appaltare il lavoro di smaltimento della neve ad una ditta specializzata.

Un caro saluto. Lucia Acconci"