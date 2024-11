Osservazione del Cielo: Seconda Serata del Corso di Astronomia dell'Uba

Naso all'insù, venerdì prossimo 29 novembre, quando torna la seconda serata del corso di avvicinamento all'astronomia organizzato dall'Uba. La serata sarà dedicata all'osservazione del cielo, sia visiva che telescopica, con un focus sulle costellazioni, i pianeti (Venere, Giove in tutto il suo splendore e Saturno in una prospettiva inedita), e poi galassie, ammassi stellari e nebulose.

L'intento è di rendere questa serata speciale, coinvolgente per tutti coloro che possiedono un telescopio e vogliono condividerne l'uso con chi non ne ha uno, o per chi desidera imparare dai più esperti. Al momento, le previsioni meteo sono favorevoli, ma si consiglia di coprirsi bene. L'Uba offrirà anche una bevanda calda per riscaldarsi. Prima delle osservazioni, nel salone, ci sarà una breve presentazione su ciò che si andrà ad osservare.