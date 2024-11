Biella, ecco come ottenere contributi per trasporto scolastico a favore di studenti con disabilità

Riaperti a Biella i termini per il contributo per il trasporto scolastico in favore delle famiglie di studenti con disabilità, privi di autonomia, frequentanti o che abbiano frequentato la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado con sede a Biella o fuori dal territorio comunale, nell’anno solare 2024.

Il contributo consiste in un contributo diretto pari a 1.500 euro per studente: nel caso di più studenti disabili all’interno dello stesso nucleo familiare che l’importo assegnato ai figli successivi al primo sarà pari al 50% del contributo massimo di cui sopra; in caso di esaurimento risorse di attribuire il contributo di importo inferiore a 1.500 euro per studente. Ogni dettaglio è ben spiegato sul sito del Comune che raccoglierà le istanze entro le ore 23.59 del 20 novembre 2024, esclusivamente in via telematica attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o similari (CRT, TS-CNS) o C.I.E. (Carta di Identità Elettronica) sullo Sportello Unico Digitale nella apposita sezione che sarà attiva a partire dal 21 ottobre 2024.

Per richiesta di supporto per il caricamento online della domanda e/o informazioni è attivo il Punto di facilitazione digitale nei giorni lunedì (14.00-15.00) e mercoledì (10.00-12.00) al numero 015-3507484, oppure all’indirizzo mail trasporto.studentidisabili@comune.biella.it