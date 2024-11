Neve preannunciata: Automobilisti non preparati e spesso sprovvisti di gomme idonee

La sicurezza stradale è una priorità assoluta per tutti gli utenti della strada, e uno degli aspetti fondamentali per garantire viaggi sicuri durante i mesi invernali riguarda l'adeguamento alle normative del Codice della Strada, che prevede l’obbligo del cambio gomme con pneumatici invernali. Durante la stagione fredda, infatti, le condizioni atmosferiche, come la pioggia, il ghiaccio o la neve, rendono la strada più scivolosa, aumentando notevolmente il rischio di incidenti.

Gli pneumatici invernali sono progettati per garantire una maggiore aderenza su superfici fredde, riducendo il rischio di slittamenti e migliorando la stabilità del veicolo. L'obbligo di montare gomme invernali va rispettato soprattutto nelle zone soggette a condizioni climatiche severe. Il periodo in cui è obbligatorio utilizzare questi pneumatici va dal 15 novembre al 15 aprile.

Il mancato rispetto di questa normativa non solo espone i conducenti a sanzioni pecuniarie, ma può anche compromettere la sicurezza personale e quella degli altri utenti della strada. Infatti, circolare con pneumatici inadatti durante l’inverno può aumentare significativamente le probabilità di perdita di controllo del veicolo, specialmente in condizioni di bassa visibilità o strade ghiacciate.

Inoltre, il cambio delle gomme invernali deve essere eseguito correttamente, verificando anche la pressione degli pneumatici e lo stato di usura, per garantire prestazioni ottimali. Adeguarsi alla normativa, quindi, non è solo una questione legale, ma un atto di responsabilità che contribuisce alla sicurezza collettiva sulle strade.