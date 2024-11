Classifiche di fine anno per Italia Oggi, Biella è al 48° posto in Italia: in alto affari e finanza

Eccoci qua puntuale come ogni anno la classifica della qualità della vita di fine anno che dalla colonne di Italia Oggi e poi da quelle del Sole allieterà gli abitanti della penisola e renderà o meno gli abitanti di un area orgogliosi oppure no?

Milano si aggiudica la fascia quale migliore città e provincia in cui vivere, maglia nera Caltanisetta (107° posizione); in mezzo, anzi proprio nel mezzo Biella al 48° posto che perde quattro posizioni rispetto al rilievo precedente e anche in Piemonte si posiziona al di sopra di Vercelli, Asti ed Alessandria. Novara fa un bel balzo in avanti così come Torino. Come al solito i parametri scelti sono quelli che fanno la differenza: per Affari e Lavoro, insieme a Reddito e Ricchezza, siamo al top; per altri valori come la popolazione, cultura, ambiente e turismo siamo nelle parti basse della classifica.

Un po' di dubbi vengono come la scelta di Milano all'8° posto per l'ambiente mentre Biella resta al 65° posto. Io nel dubbio opto per la Burcina e le nostre montagne.