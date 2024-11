Troviamo Diesel sparito a Cossato

Temiamo che il nostro gatto, che non è più tornato a casa, possa essere stato portato via, poiché, nonostante le immediate ricerche, non abbiamo trovato alcuna traccia nei dintorni, né vivo né deceduto.

Il gatto si chiama Diesel, è un maschio sterilizzato di due anni e mezzo, di colore grigio con una caratteristica macchietta bianca sul petto. È sparito circa un mese fa nella zona di Cossato, tra le vie Trieste, Marconi e Matteotti.

Offriamo una ricompensa a chiunque possa aiutarci a ritrovarlo.

Per avvistamenti chiamate il 338 3497628 (La pubblicazione del n. di tel. è stata autorizzata)