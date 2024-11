TeamVolley: dopo la grande vittoria si prepara la tappa di Chieri.

Smaltita la gioia per la grande impresa dell’ultimo turno – con la vittoria casalinga contro la fortissima Vigevano – il Bonprix TeamVolley prepara la quarta trasferta stagionale nel campionato nazionale di Serie B2. Si gioca sabato alle 18.30 al PalaFenera di Chieri , contro le giovanissime avversarie del Club 76 (società di Serie A1).

Il commento di coach Fabrizio PREZIOSA: «Sono tanti gli aspetti per cui la partita di sabato si può definire difficile. Dovremo tenere a freno l’entusiasmo per quanto fatto contro Vigevano, cavalcando la componente positiva ma senza la presunzione di aver risolto tutti i problemi. Dobbiamo essere consapevoli di quanto fatto, grazie al lavoro svolto in palestra nei giorni precedenti: lavoro che dovremo ripetere. Non dobbiamo cercare alibi, giochiamo contro una squadra che cerca punti per la salvezza. Dovremo fare quadrato sulle nostre difficoltà, come già accaduto in questa stagione: sono certo che tutti gli elementi del roster daranno il massimo (se non di più) rispetto a quelle che sono le singole potenzialità. Chieri proverà a metterci alle strette per fare risultato, per via della classifica. Noi però abbiamo una tendenza negativa da invertire, in trasferta. Tanti i punti di domanda, ma ci faremo trovare pronti».

Aggiunge la banda Beatrice BIASIN, reduce da una bella prestazione contro la Florens: «Quella di Chieri è una sfida alla nostra portata, ma l’avversaria non è assolutamente da sottovalutare. La Fenera è la classica squadra molto giovane, quindi imprevedibile e con giocatrici selezionate, molto forti fisicamente. Dalla nostra parte, dovremmo recuperare Letizia Gualinetti dopo una settimana e mezza di stop per motivi lavorativi. I nostri obiettivi non cambiano: dobbiamo sempre provare a giocare bene, mantenendo una certa continuità. Il primo set va affrontato bene come l’ultimo. Per noi comunque le motivazioni non mancano mai».

Di seguito il programma del finesettimana Biancoblu:

SERIE B2

Sabato 23/11, ore 18.30. PalaFenera di Chieri (TO)

Club 76 Fenera Chieri – BONPRIX TEAMVOLLEY

PRIMA DIVISIONE

Domenica 24/11, ore 20. Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY – Valsesia Team Volley

UNDER16

Domenica 24/11, ore 10. Palestra comunale di Tollegno (BI)

Gs Tollegno – DE MORI TEAMVOLLEY

UNDER13

Domenica 24/11, ore 15. Palestra “Schiapparelli” di Occhieppo Inf. (BI)

Occhieppese Pallavolo – CONAD TEAMVOLLEY