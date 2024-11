Anche Biella protagonista alla Settimana europea degli sport invernali

La Settimana europea degli sport invernali (EWWS), un'importante iniziativa finanziata dalla Commissione europea nell'ambito del programma Erasmus+, ha aperto i suoi lavori organizzando a Rijeka dal 15 al 17 novembre 2024 un'importante sessione di formazione internazionale per i suoi coordinatori. Questa formazione ha segnato un passo cruciale nella preparazione dell'EWWS inaugurale, che si svolgerà in tutta Europa dal 1 all'8 febbraio 2025.

La formazione ha riunito oltre 40 partecipanti provenienti da 8 paesi diversi, coinvolgendo coordinatori che guideranno l'organizzazione di eventi locali che promuovono gli sport invernali e sottolineano la sostenibilità e l'inclusività. I coordinatori, selezionati per le loro capacità di leadership e dedizione alla promozione di uno stile di vita attivo, sono stati immersi in una serie di workshop e attività progettate per fornire loro gli strumenti e le conoscenze necessarie per organizzare e gestire con successo eventi nelle loro comunità locali.Tra questi c’era anche Federica Ugliengo, Presidente e Allenatore di Asd Bi Roller Pattinaggio Biella, scelta dal partner italiano e organizzatore dell’evento “L’Orma International” per rappresentare l’Italia.

“E’ stata una tre giorni molto interessante – afferma Federica Ugliengo - durante la quale le presentazioni chiave includevano approfondimenti sull'organizzazione sostenibile degli eventi, il ruolo dei coordinatori e strategie di comunicazione efficaci per massimizzare il coinvolgimento del pubblico”. Il workshop ha evidenziato l’impegno dell’EWWS nel rendere gli sport invernali accessibili a tutti, sottolineando l’abbattimento delle barriere legate all’età, alle abilità e allo status socio-economico. I coordinatori si sono impegnati in attività pratiche che hanno incoraggiato l'apprendimento collaborativo e la condivisione delle migliori pratiche in diverse regioni. L’attenzione non si è concentrata solo sulla gestione dell’evento ma anche su come integrare efficacemente la sostenibilità nel cuore degli eventi sportivi, promuovendo la consapevolezza e l’azione ambientale.

"Attraverso la Settimana europea degli sport invernali, miriamo a promuovere uno spirito di inclusione e una consapevolezza della salute in tutta Europa", ha affermato Paolo Menescardi, coordinatore del progetto. "Questa formazione a Rijeka ha consentito ai nostri coordinatori di ispirare le loro comunità e dare l'esempio, mostrando come gli sport invernali possono essere un catalizzatore di cambiamenti positivi." Con l’avvicinarsi dell’EWWS, i coordinatori formati hanno ora il compito di utilizzare le competenze appena acquisite per galvanizzare le loro comunità, coinvolgendo club sportivi locali, scuole e gruppi civici nella partecipazione alla celebrazione degli sport invernali di una settimana.Spiega Federica Ugliengo: “il mio impegno e’ portare qualcosa di concreto in questo senso anche nel nostro territorio. Nelle prossime settimane mi muovero’ per coinvolgere amministrazioni ed enti sportivi nell’organizzazione di piccoli eventi in contemporanea. Ho gia’ alcune idee…”