Incendio abitazione a Santhià: vigili del fuoco sul posto FOTO

Questa mattina 22 novembre 24 dopo le 9 le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris, quella volontaria di Santhià, insieme a quella dell'autoscala, del carro aria e del Funzionario dalla centrale di Vercelli, sono intervenuti a Santhià per un incendio ad un'abitazione al terzo piano in via Dante.