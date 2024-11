Furti nei supermercati a Novara e Biella, fermate due donne dopo un inseguimento

Avevano asportato dall’interno del supermercato Ipercoop di Novara merce per un valore di circa 600 euro le due donne fermate, nel tardo pomeriggio del 13 novembre, dai Carabinieri della Compagnia di Biella, con il supporto dei colleghi di Cossato, mentre cercavano di fuggire dalla Provincia.

Tutto è iniziato dalla segnalazione degli addetti alla vigilanza dell’Ipercoop del Centro Commerciale “Gli Orsi” di due donne da loro sorprese mentre tentavano un furto, e che avevano abbandonato un carrello colmo di merce per fuggire precipitosamente a bordo di una Lancia Musa. La Centrale Operativa ha diramato le ricerche dell’auto a tutte le pattuglie, bloccando le varie possibili direzioni di fuga. Pochi minuti dopo, si è capito che le fuggitive cercavano di raggiungere il casello di Carisio, così la Centrale ha allertato alcuni militari che proprio in quel momento rientravano da Torino uscendo dall’autostrada e che hanno chiuso la strada mentre arrivava un’altra pattuglia, bloccando l’auto in fuga.

Nel frattempo si era saputo che le donne avevano commesso un altro furto all’Ipercoop di Novara, ed infatti nella loro auto è stata ritrovata tutta la merce asportata in precedenza. Entrambe residenti nel Torinese, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, le due sono state denunciate per furto aggravato in concorso, mentre la merce è stata restituita.