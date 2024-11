Calcio fermato dalla neve, rinviate le gare dell'attività di base

La neve blocca le gare di calcio. L'ufficialità è arrivata in queste ore con una nota stampa: “Questa Delegazione Provinciale, in relazione alle avverse condizioni atmosferiche verificatesi nella serata di ieri che hanno portato abbondanti nevicate sull’intero territorio Provinciale creando l’impraticabilità dei terreni di giuoco, ha stabilito di rinviare tutte le gare dell’Attività di Base, in programma sabato 23 e domenica 24 novembre e di ricalendarizzarle. Per quanto riguarda le gare amichevoli e i tornei organizzati dalle Società dipendenti saranno gli stessi sodalizi organizzatori a stabilire l’eventuale rinvio di tali specifiche attività. La nuova calendarizzazione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale, fatto salvo che la Delegazione Provinciale provvederà a valutare nel corso del tempo lo stato di consistenza dei terreni di giuoco”.