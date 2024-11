Nuova giornata di incontri tra il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e i ministri europei sulle bozze dei testi in discussione, con l’auspicio di giungere a una positiva chiusura del negoziato in corso a Baku. “Stiamo lavorando perché anche questa COP29 sia un ulteriore passo in avanti nella lotta globale al cambiamento climatico” spiega Pichetto Fratin in una pausa dei lavori.