Neve in città, Franceschini: “Il piano neve ha funzionato, sono state le circostanze che non hanno aiutato”

Neve in città, Biella, Franceschini: “Il piano neve ha funzionato, sono state le circostanze che non hanno aiutato”

“Il piano neve ha funzionato, il problema sono state una serie di circostanze come l'orario che non hanno aiutato”. Queste le parole dell'assessore alle Strade e Manutenzioni Cristiano Franceschini che continua: “La notte prima i mezzi hanno girato ovunque per spargere il sale, solo che ha iniziato a nevicare tanto intorno alle 16, proprio quando le persone escono dal lavoro e chiudono le scuole, e quello è stato il problema. Tante macchine che non erano attrezzate, si sono messe di traverso e i mezzi che dovevano operare sono rimasti incastrati anche loro nel traffico”.

“In pratica il piano andava bene, il servizio della ditta è stato puntuale, e su questo non si discute, purtroppo gli intoppi hanno rallentato il tutto, ma tutt'ora le ditte sono al lavoro per spargere il sale e per liberare le strade dalle piante che sono cadute per la pesantezza delle neve”.

L'assessore sottolinea come in questi casi sia comunque importante circolare attrezzati, con gomme da neve o catene a bordo. “Se non sei equipaggiato non va bene mettersi in strada”, conclude Franceschini.