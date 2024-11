Atp Finals, Abodi: "Si riparte da Torino, sicuramente per i primi due anni".

"Si riparte da Torino - ha detto Abodi, a margine di un incontro - come è giusto che sia: si andrà avanti con Torino come giusto che sia. Cinque anni sono lunghi e si vedrà se ci saranno le condizioni, senza mancare di rispetto a chi in Piemonte e a Torino ha ospitato fino ad oggi, con numeri che sono sotto gli occhi di tutti. Ma soprattutto con una capacità di accoglienza che merita rispetto e riconoscenza".

Abodi: "Avanti senza preoccupazioni"