Nella giornata di ieri mercoledì 20 novembre a Pollone si sono verificati due furti in due abitazioni.

Un primo è avvenuto in via Colonnetti. In questo caso i ladri sarebbero entrati dalla porta finestra asportando degli orologi.

Un secondo furto si è verificato nello stesso periodo di tempo, e per questo motivo i Carabinieri che stanno compiendo le indagini del caso, non escludono che possa essere in qualche modo collegato al primo. In questo caso i ladri hanno rubato oro e denaro.