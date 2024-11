Biella, problemi di sicurezza e ordine pubblico in Piazza del Monte: “Servono interventi concreti”.

“Una situazione insostenibile” quella che negli ultimi mesi attanaglia l’area di Riva, a Biella, nei pressi di Piazza del Monte, a segnalarlo alcuni cittadini della zona che, a seguito di numerose segnalazioni, dichiarano di non essere riusciti ad ottenere risultati concreti da parte dell’amministrazione. I residenti lamentano la presenza di nutriti gruppi di persone, circa una decina, che ogni giorno si stabiliscono vicino ai giochi dei bambini e in stato di ebrezza o litigiosi, impediscono di spostarsi in tranquillità e sicurezza: “Un luogo per bambini e famiglie si è trasformato nel ritrovo di ubriaconi e persone alterate, che da mattina a sera non ci permettono di passare in serenità”.

“È iniziato tutto in primavera – dichiarano i cittadini -, in cui un viavai di soggetti poco raccomandabili hanno cominciato a stabilirsi e malmenarsi nei pressi di via Italia, per spostarsi, a mano a mano, verso Piazza del Monte. Speravamo che con l’arrivo dell’autunno le condizioni potessero migliorare, ma è ormai da tempo che si sono stanziati. Durante la sera la piazza viene chiusa e in Riva la situazione non cambia... Più volte sono intervenute le Forze dell’Ordine, ma senza di fatto risolvere nulla”.

A seguito del perpetrarsi dei disagi, i cittadini vorrebbero porre fine alle loro preoccupazioni e assicurarsi che il malessere non diventi una condizione di normale quotidianità: “Temiamo che in futuro non sia possibile intervenire e chiediamo all’amministrazione di porre rimedio quanto prima”.

Giacomo Moscarola, assessore alla Polizia Municipale, dopo essere stato interpellato spiega: “Intendiamo assicurare i cittadini e dare un monito a tutti coloro che potrebbero commettere dei reati: Piazza del Monte e l’area di Riva sono ben videosorvegliate e nel caso riscontrassimo movimenti sospetti interverremmo preventivamente, come già è accaduto in passato”.

Situazioni al limite e in mancanza di reato non permettono interventi repressivi, o di allontanamento dal luogo di interesse pubblico, ma l’amministrazione ne è al corrente: “Le forze dell’ordine – sottolinea Moscarola – passano molto spesso e c’è attenzione per tutta l’area. La videosorveglianza è attiva e noi pronti a intervenire”.