Settimana della Cultura d'Impresa, c'è anche l'Istituto Bona di Biella

L’istituto Bona di Biella anche quest’anno aderisce alla Settimana della Cultura d’Impresa, ormai giunta alla XXIII edizione.

E principalmente lo fa in due modi: come gli altri anni per i ragazzi delle quarte e delle quinte sono previste visite ad aziende del territorio, dove potranno incontrare gli imprenditori, entrare nel vivo delle attività lavorative, conoscere le diverse figure professionali, visionare le fasi di lavorazione e tutto questo grazie alla collaborazione del Gruppo Giovani dell’Unione Industriale di Biella.

Ma quest’anno si aggiunge una novità. Il Bona, in qualità di sostenitore istituzionale, è parte di Museimpresa, che aderisce alla Settimana della Cultura d’Impresa con il tema “Mani che pensano. Intelligenza Artificiale, arte e cultura per il rilancio dell’impresa”.

Pertanto per l’evento “Bona Museum: giocando tra cultura d’impresa e Ai” sabato 23 novembre prossimo dalle 9.30 alle 12.30 la scuola apre le sue porte; sarà possibile visitare le aule storiche dell’istituto, vedere le sue ricche collezioni e sentire raccontare da Eugenio Bona e da Albino Machetto, per mezzo dell’intelligenza artificiale, la loro storia e quella dell’istituto.

Nel pomeriggio del 23 novembre dalle 15 alle 17, grazie alla collaborazione con la Fondazione FILA Museum, sarà possibile sfidarsi a Monopoly Biella.