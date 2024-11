Domani in duomo l'ultimo saluto ad Alessandra Bocca

Domani venerdì 22 novembre in Duomo saranno celebrati i funerali Alessandra Bocca, la donna di 56 anni trovata senza vita all'interno del suo appartamento. La tragedia si è consumata giovedì scorso, 14 novembre, in via Cavour, a Biella.

Il funerale, affidato all'impresa funebre Bonino, sarà alle 15, mentre la Veglia di Preghiera questa sera alle ore 17.45 sempre nella Cattedrale di S. Stefano.

Dopo la funzione religiosa la salma proseguirà per il Tempio crematorio.