Aggiornamento alle ore 20,10

La neve continua a cadere in provincia, e i Vigili del Fuoco stanno gestendo molti interventi per piante cadute a terra, lungo le strade.

Tra i Comuni dove sono impegnati al momento ci sono Mongrando, Occhieppo, Valdilana, Sostegno, ma anche Masserano e Mottalciata.

Alcuni Comuni sono anche rimasti senza energia elettrica, Casapinta e in parte anche Masserano.

A Ponzone nel pomeriggio un camion è finito fuori strada creando disagi alla circolazione.

I fatti

Come era previsto nel pomeriggio di oggi giovedì 21 novembre la neve è arrivata, e non ma mancato di creare disagi.

Nelle vallate diverse piante sono cadute sulle strade, auto sono rimaste bloccate in particolare nelle via in salita, e il traffico in città è tutt'ora molto rallentato nonostante di prima mattina i mezzi spargisale avessero provveduto a passare per rendere le vie più percorribili proprio in caso di neve e gelo.

Da questa settimana c'è l'obbligo di catene a bordo o avere le gomme da neve montate su buona parte delle reti stradali urbane ed extraurbane.