A Zimone un pranzo per gli over 65 con Pro Loco e Parrocchia

Un pranzo in compagnia dedicato interamente agli over 65. Questa l'iniziativa messa in campo dal comune di Zimone, in collaborazione con la Pro Loco e la parrocchia.

L'evento avrà luogo domenica 24 novembre, alle 12, nel salone dell'oratorio: è totalmente gratuito per i residenti del paese. Sarà presente anche l'amministrazione comunale.