La degustazione del Natale da Jorioz Distribuzione Vini

Natale, è decorazioni, vacanze, regali e grandi cene in compagnia di amici e familiari. Non è un caso che "cibo", "vino" e "Natale" siano associati a momenti di spensieratezza, condivisione e convivialità. Proprio per questo motivo, molti scelgono di regalare cesti e bottiglie: un pensiero utile, sempre apprezzato e che porta con sé anche un valore affettivo, in grado di evocare ricordi e momenti particolari.

Ma come scegliere quale, e farsi consigliare da un professionista in un mondo di vini e di sapori, dove profumo e aromi sono alla base di questa importante decisione?

Come ormai da consuetudine da quasi 15 anni, da Andrea Jorioz di Jorioz Vini torna la degustazione dei migliori vini per i vostri regali di Natale. E tra queste etichette (ben 18!) c'è anche Sogno, un importante rosso di Sant'Andrea, una tra le realtà più dinamiche dell'Agro Pontino, che Andrea ha selezionato per i suoi clienti, creando una confezione speciale, scegliendo di personalizzarla con un elegante astuccio realizzato in collaborazione con la stilista biellese Tatiana Fusi con materie prime rigorosamente made in Biella. Ogni anno Andrea scegliere personalmente un vino che lo ha particolarmente entusiasmato, su questo mette la sua etichetta, e non vede l'ora di fare un brindisi augurale in occasione della degustazione.

Tra le altre, provenienti da cantine dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, sfilano in passerella ad Occhieppo Superiore anche Noah di Brusnengo, Berutti dell'Alta Langa, Ferraris del Monferrato, Levii da Trento, La Baracca delle Cinque Terre, Capichera dalla Gallura e Poderi Parpinello da Alghero.

“I vini del Natale” è domenica 24 novembre, dalle 15, esclusivamente su prenotazione che deve essere effettuata entro il 22. Per Info e prenotazioni 3491041844 andrea.jorioz@gmail.com.

Jorioz Distribuzione Vini propone inoltre una vasta selezione di vini, birre, liquori e distillati, ideali sia come regalo che come accompagnamento per le cene delle feste. Tra oltre mille etichette, tutte rigorosamente Made in Italy, è possibile scegliere prodotti autoctoni di alta qualità. Inoltre, per un tocco di classe, i regali possono essere confezionati in eleganti cassette di legno o in altre tipologie di packaging, disponibili per ogni esigenza.

Lo showroom di Jorioz Distribuzione Vini si trova ad Occhieppo Superiore (BI) in via Provinciale 18.

Pagina Facebook: JoriozDistribuzione

Vini Pagina Instagram: andrea.jorioz

Sito: www.enotecaadomicilio.it