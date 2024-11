Stagione teatrale “Biella in Scena” 2024-2025, numero record di 421 abbonamenti venduti

La campagna abbonamenti alla stagione teatrale “Biella in Scena” 2024-2025 si conclude con un numero record di 421 abbonamenti venduti: l’anno scorso infatti erano stati 383. Il debutto della stagione teatrale sarà affidato ad Angela Finocchiaro e al suo “Calamaro gigante” in scena il prossimo 2 dicembre, mentre si comincerà con gli spettacoli fuori programma già il 27 novembre con Pietro Morello e, il giorno seguente, Biella ospiterà Antonio Albanese con uno spettacolo già sold out da tempo.

Sara Gentile, Vicesindaco e Assessore alla Cultura dichiara: “Il successo della stagione teatrale di Biella rappresenta molto più di un traguardo numerico; è il segno tangibile di una ritrovata passione per la cultura e per l’esperienza condivisa. Arrivare a superare i numeri antecedenti la pandemia significa che il teatro, luogo privilegiato di incontro e riflessione, è più vivo che mai nel cuore dei cittadini. La risposta entusiasta del pubblico premia la qualità della proposta, una programmazione attenta e variegata, che riesce ad attrarre un ampio spettro di spettatori: dalle commedie che strappano una risata, ai monologhi e agli spettacoli impegnati che offrono spunti di riflessione profonda. È importante sottolineare anche il ruolo che la stagione teatrale sta avendo per le nuove generazioni. Oggi più che mai i giovani hanno bisogno di riferimenti, e il teatro riesce ad offrire loro esempi di vita e valori da seguire, grazie alla presenza di volti nuovi e personaggi che parlano il loro linguaggio. Come amministrazione siamo orgogliosi di sostenere questo percorso, contribuendo a rendere il teatro un punto di riferimento culturale, sociale ed educativo per Biella e per tutta la comunità. Questo successo è il frutto di una rinnovata sinergia tra istituzioni, organizzatori e pubblico, e ci impegna a guardare al futuro con fiducia e ambizione.”