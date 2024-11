Sagliano Micca in festa per Santa Cecilia, concerto con Santa Messa

Comunità di Sagliano Micca in festa per Santa Cecilia. L'evento si articolerà in due momenti distinti: si comincia sabato 23 novembre, nella chiesa parrocchiale, alle 21, con il concerto di canti popolari a cura della Corale di Casapinta. Alle 19, invece, è previsto un buffet enogastronomico in oratorio. Domenica, alle 11, si terrà la Santa Messa.