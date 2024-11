Cossato, confronto in consiglio tra maggioranza e minoranza sulle strade

È durato meno di due ore il consiglio comunale di Cossato, andato in scena nella prima serata di lunedì, 18 novembre, nella sala di Villa Berlanghino. In tale occasione, sono stati trattati diversi punti come la presentazione degli schemi redatti del bilancio di previsione finanziario 2025/27 e l'autorizzazione all'acquisto di quote societarie (inerente l'aumento di capitale per Seab). Proprio su quest'ultimo aspetto si è registrata la piena unanimità nell'espressione di voto.

Ma su altre questioni maggioranza e minoranza si sono confrontate nel corso dell'assemblea. Al centro della discussione, ad esempio, lo stato di salute delle strade: sul tema, ha preso la parola il consigliere Fabrizio Cavalotti: “Ogni giorno riceviamo segnalazioni di disagi. Da qui la proposta di organizzare un consiglio comunale straordinario, aperto alla popolazione, per informare i cittadini e per capire tutti insieme le tempistiche di intervento”.

A stretto giro di posta, è arrivata la pronta replica del vicesindaco Carlo Furno Marchese: “Non è assolutamente vero che le strade sono tutte dissestate. Anzi, girando per il paese, non ho visto grosse criticità. Inoltre, sono stati impiegati 100mila euro per lavori di asfaltature in via Battisti, via Polle, via Maffei, via Paschetto e via Corridoni. Infine, come riferito dalle ditte, entro dicembre inizierà un simile intervento anche in via Matteotti”.

Altre perplessità sono state espresse dalla minoranza nei punti 5 (presentazione dello stato di attuazione dei programmi e del DUP 2025/27) e 7 (variazione al bilancio di previsione 2024/26), dove la maggioranza, guidata dal sindaco Enrico Moggio, ha votato compatta per la piena approvazione.