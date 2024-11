Anche a Biella arriva il grande freddo: giovedì nevicherà anche in pianura.

Il freddo è in arrivo e le temperature sottozero sono alle porte. Il "tepore" autunnale ci accompagnerà ancora fino ad oggi per lasciare spazio, in seguito, a probabili nevicate.

Fino ad oggi, mercoledì 20 novembre, le temperature minime si sono attestate a 3°C, mentre le massime toccheranno i 13°C: massime piuttosto elevate considerato il tracollo di domani. Due giorni prevalentemente soleggiati, o parzialmente nuvolosi, in assenza di precipitazioni e correnti. Nonostante il bel tempo degli ultimi giorni da martedì, come indicato dal previsore di 3Bmeteo, le infiltrazioni umide hanno raggiunto la regione, determinando possibili nevicate in serata, nelle aree alpine.

La variabilità serale è destinata a stabilizzarsi nella mattina di giovedì e, a causa di un repentino calo di pressione, sono attesi peggioramenti pomeridiani. La giornata del 21 prevede temperature che varieranno dai -2 ai 4°C e cieli parzialmente nuvolosi in mattinata e nel pomeriggio; sono previsti 11 cm di neve. Su Alpi settentrionali e pedemontane cieli molto coperti e possibili piogge in serata; lo zero termico scende a soli 800 m, rispetto ai 2250 dei giorni precedenti.

Come illustrato da Arpa Piemonte, il progressivo avvicinarsi di una profonda depressione dalla penisola scandinava verso l'Europa centrale porterà ad un graduale aumento della nuvolosità. Un nucleo di aria fredda si infiltrerà nelle Alpi, causando un significativo e rapido calo delle temperature. Il fronte freddo causerà le prime nevicate nell’area del Piemonte Nord-alpino e successivamente, a seguito dei i flussi occidentali, le nevicate si estenderanno fino ad arrivare in pianura.

Cambio gomme, catene a bordo e cappotto invernale sono gli elementi necessari ad affrontare la settimana.

E a Biella? "Siamo pronti ad affrontare anche questa sfida - dichiara l'assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini - . La ditta che ha in appalto lo spargimento del sale e la sgombero neve è allertata, e terrà costantemente sotto controllo le condizioni meteo per intervenire prontamente in caso di necessità. I cittadini di Biella possono stare tranquilli".