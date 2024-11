Tre appuntamenti in programma per il mercatino del libro usato di Biella. In cambio di una piccola offerta gli appassionati potranno trovare molti interessanti volumi.

Il ricavato della vendita verrà utilizzato per le attività dell’Associazione Amici della Biblioteca a favore della Biblioteca Civica e della Biblioteca Ragazzi. Le giornate sono: domani, dalle 13 all3 18.30; venerdì dalle 9 alle 18.30; sabato dalle 9 alle 13.