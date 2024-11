Dall'accensione dell'Albero alle cene itineranti, Pralungo prepara il Natale

Pralungo si prepara a festeggiare il Natale con 4 eventi coordinati dall'amministrazione comunale e che vedono coinvolte svariate realtà del paese. Si incomincia l'8 dicembre con l'accensione dell'albero di Natale in piazza della Chiesa Santa Maria della pace con merenda a base di pandoro, panettoni, cioccolata e vin brulé.

Il 14 dicembre c'è la novità di una cena itinerante in collaborazione con i commercianti del paese e gli Alpini. Non mancherà Babbo Natale e il portone delle sorprese. Il 20 dicembre aperitivo a Sant'Eurosia con Pro Loco e penne nere; infine il 6 gennaio i dolci della Befana in frazione Valle a cura della Pro Loco Amici della Valle. Un Natale all'insegna dell'unità e della voglia di trovarsi per condividere momenti insieme.