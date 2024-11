Grandi promozioni sulle Alpi Biellesi: tutte le offerte per la stagione sciistica 2024-25.

Bus neve gratuito, skipass omaggio e scontistica sulle lezioni di sci per chi soggiorna nelle strutture convenzionate: sono queste le offerte per la stagione invernale messe a punto dal Consorzio Turistico Alpi Biellesi per la promozione di Bielmonte, delle strutture recettive coinvolte e del territorio biellese in generale.

“Ci auguriamo che queste azioni possano essere allettanti per molti - commenta la Presidente Laura Zegna – Il bus gratuito è un modo per favorire la salita a Bielmonte da Biella anche per chi non può o non vuole utilizzare la propria auto. L’anno scorso ad esempio la nostra proposta è stata utilizzata da giovani studenti italiani e stranieri presenti a Biella e da pensionati. La scontistica sulle lezioni di sci e il voucher skipass sono un modo concreto per convincere le persone ad allungare un po’ la loro permanenza in zona, trascorrendo almeno una notte sul territorio. Crediamo sia davvero importante provare a sperimentare di anno in anno nuove azioni promozionali per far conoscere il nostro territorio, “sorprendente in ogni stagione”.

Scendendo maggiormente nel dettaglio le novità della prossima stagione invernale, sono:

- Il Bus Neve Gratuito

Considerata l’attenzione che da sempre il Consorzio riserva al territorio, per cercare di decongestionare il traffico e ridurre la presenza di auto, si è pensato di riproporre il servizio di trasporto gratuito ideato nello scorso inverno.

Pertanto a partire da Dicembre, in particolare il 26 ed il 28 Dicembre 2024 e tutti i sabati di Gennaio e Febbraio 2025 sarà attivo il bus navetta (A/R) che partirà da Biella S. Paolo, e raggiungerà Bielmonte dopo le soste di Cossato (stazione), Valle Mosso (autostazione-p.zza Alpini) e Trivero Centro Zegna (fermata bus ATAP). Il ritorno seguirà il percorso inverso.

Per maggiori info e per prenotazioni on line: https://www.alpibiellesi.eu/navetta-gratuita-biella-bielmonte/

- L’offerta Skipass 1+1

A tutti coloro che pernotteranno almeno una notte in alcune strutture convenzionate del territorio e che acquisteranno uno skipass, ne riceveranno un secondo assolutamente gratuito. L’offerta è valida per skipass emessi contestualmente per una stessa data, e fruibili dal lunedi’ al sabato. La domenica è esclusa.

Per maggiori info e per l’elenco delle strutture convenzionate: https://www.alpibiellesi.eu/skipass-in-omaggio-2024-25/

- Lo sconto per Lezioni di Sci.

Infine a tutte le famiglie che pernotteranno almeno una notte nelle strutture convenzionate del territorio verrà dato uno Sconto per Lezioni di Sci.

Tale buono sconto, del 20%, potrà esser utilizzato, scegliendo una delle due Scuole Sci presenti a Bielmonte.

Per maggiori info: https://www.alpibiellesi.eu/sconto-su-lezioni-di-sci-2024-25/

Per maggiori informazioni sulle suddette promozioni e su tutte le altre attività del consorzio, visitate il nostro sito https://www.alpibiellesi.eu/ oppure scrivete a info@alpibiellesi.it.

Il Consorzio conta oggi 68 imprese biellesi attive in ambito turistico su tutta la provincia e 23 soci onorari (enti pubblici, associazini, sezioni Cai ecc)