A Benna l'incontro "Chiacchieriamo di digitale"

Lunedì 25 novembre dalle 14.30 alle 17.30, presso la sala adiacente l'ambulatorio comunale, si terrà il primo appuntamento gratuito dedicato all'avvicinamento al mondo del digitale, con l'incontro "Chiacchieriamo di digitale".



L’iniziativa si inserisce all'interno della misura 1.7.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Next generation EU, promossa dalla Regione Piemonte per favorire la digitalizzazione e l’inclusione tecnologica sul territorio. Consorzio IRIS Biella organizza queste attività di assistenza e formazione per il Biellese Occidentale, in collaborazione con il Consorzio Il Filo da Tessere e la Cooperativa la Famiglia per offrire accesso gratuito a corsi di base sulle tecnologie digitali e sull'uso dei servizi online.



A guidare i cittadini in questo primo approccio al digitale, ci sarà Alessia Rinaldi, facilitatrice digitale.



Il progetto rientra nella “Rete dei servizi di facilitazione digitale”: un'azione di sistema e duratura per sostenere efficacemente l’inclusione digitale, realizzando una nuova opportunità educativa rivolta a giovani e adulti che mira a sviluppare le competenze digitali di base richieste per il lavoro, la crescita personale, l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva.

L'obiettivo è quello di rendere la popolazione competente e autonoma nell’utilizzo di Internet e dei servizi digitali erogati dai privati e dalla Pubblica Amministrazione, abilitando un uso consapevole della rete e fornendo gli strumenti per beneficiare appieno delle opportunità offerte dal mondo digitale.



Grazie ai servizi forniti dai punti di facilitazione digitale, come questo, i fruitori vengono accompagnati e formati, sulla base delle loro specifiche esigenze e competenze di partenza ad un progressivo utilizzo autonomo e consapevole:

- di Internet e delle tecnologie digitali (ad esempio su temi come la protezione dei dati personali e la verifica dell’autenticità delle informazioni);

- dei principali servizi digitali pubblici resi disponibili online (come ad esempio quelli relativi all’identità digitale, all’anagrafe e allo stato civile - inclusi i certificati online, alla piattaforma notifiche, ai servizi sociali ed educativi, ai servizi sanitari e al fascicolo sanitario elettronico, ai servizi di mobilità, alle piattaforme di partecipazione);

- dei principali servizi digitali privati (come ad esempio quelli relativi alle videoconferenze, agli acquisti di prodotti e servizi, alla formazione, all’utilizzo della posta elettronica, dei social network e delle app di messaggeria istantanea.



Questo primo incontro si baserà sulla formazione in gruppi in presenza, un mini corso utile a supportare i cittadini in applicazioni/esercitazioni, risoluzione di problemi pratici quotidiani ed eventuali approfondimenti.



"Si tratta di un primo incontro dedicato a chi vuole prendere un po' di dimestichezza con il mondo digitale a cui ogni giorno ognuno di noi si deve rapportare, partendo dalle cose più semplici. Una buona occasione per la popolazione meno avvezza alle nuove tecnologie per riuscire a districarsi tra le questioni quotidiane - spiega il sindaco Cristina Sitzia - che invita le persone a partecipare numerose a questo appuntamento, da cui ne scaturiranno altri, più specifici in base alla richieste emerse".



Per l'incontro del 25 è possibile (ma non obbligatorio) prenotarsi al numero verde 800184723 oppure in Comune allo 0155821203.