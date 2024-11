Nuova attività di impresa, dai 18 ai 65 anni, i bandi del GAL Montagne Biellesi

Con l’avvio della programmazione 2023/207 il GAL Montagne Biellesi ha pubblicato recentemente i primi bandi della nuova strategia di sviluppo locale.

In particolare, si tratta dell’operazione SRE04 – start up non agricole filiere produttive e start up non agricole nel settore turismo. Sono bandi riservati a chi intende avviare una nuova attività di impresa, dai 18 ai 65 anni, inoccupato o lavoratore dipendente (ma anche consulente con partita IVA non inserita nel Registro Imprese), con sede legale ed operativa in area GAL.

Dopo il primo incontro di presentazione dei bandi avvenuto giovedì ad Andorno nella sede del GAL, sarà la volta della Valle Elvo, giovedì 21 alle ore 18 nei locali di Villa Mossa a Occhieppo Superiore.

La presidente del GAL Francesca Delmastro Delle Vedove e il direttore tecnico Luca Pozzato illustreranno a chi è interessato ad avviare una nuova attività d'impresa in area GAL in ambito turistico e in quello dell'artigianato, commercio e servizi alle imprese, le modalità di partecipazione al nuovo bando con il relativo iter da seguire per la partecipazione.

Nelle settimane successive, poi, sono già programmati un incontro in Valdilana, giovedì 28 novembre sempre alle ore 18 e quindi infine a Valdengo, venerdì 6 dicembre, in sedi ancora da definire.